В Севастополе объявили угрозу баллистических ракет
В Севастополе объявили угрозу баллистических ракет, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.
«Внимание всем! Баллистика! Срочно принять меры безопасности!», — говорится в сообщении.
В 08:05 мск Развожаев сообщил об отмене опасности.
Накануне в городе также объявили угрозу баллистических ракет, которая действовала пять минут, после чего Развожаев написал об отмене сигнала.
Новый сигнал оповещения «Баллистика!» появился в Севастополе 1 июля. Он предупреждает об угрозе удара баллистическими ракетами: у жителей города всего одна-две минуты, чтобы найти безопасное место.
Новый сигнал оповещения решили ввести после атаки Вооруженных сил Украины на Севастополь 23 июня. Тогда украинские военные ударили баллистическими ракетами ATACMS, их обломки и суббоеприпасы упали на местные пляжи. В результате погибли четыре человека, пострадали более 150.
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