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Военная операция на Украине ,  
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В Севастополе объявили угрозу баллистических ракет

Развожаев: в Севастополе объявлена угроза баллистических ракет
Сюжет
Военная операция на Украине

В Севастополе объявили угрозу баллистических ракет, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

«Внимание всем! Баллистика! Срочно принять меры безопасности!», — говорится в сообщении.

В 08:05 мск Развожаев сообщил об отмене опасности.

Накануне в городе также объявили угрозу баллистических ракет, которая действовала пять минут, после чего Развожаев написал об отмене сигнала.

Новый сигнал оповещения «Баллистика!» появился в Севастополе 1 июля. Он предупреждает об угрозе удара баллистическими ракетами: у жителей города всего одна-две минуты, чтобы найти безопасное место. 

В Севастополе отразили попытку атаки надводного беспилотника
Политика
Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

Новый сигнал оповещения решили ввести после атаки Вооруженных сил Украины на Севастополь 23 июня. Тогда украинские военные ударили баллистическими ракетами ATACMS, их обломки и суббоеприпасы упали на местные пляжи. В результате погибли четыре человека, пострадали более 150.

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Михаил Развожаев Севастополь ракетная опасность
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Михаил Развожаев

губернатор Севастополя
30 декабря 1980 года
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