В Севастополе объявили угрозу баллистических ракет на пять минут

В Севастополе объявили угрозу баллистических ракет, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

«Баллистика! Срочно принять меры безопасности!» — призвал глава Севастополя.

Угроза действовала пять минут, после чего Развожаев написал об отмене сигнала.

Новый сигнал оповещения «Баллистика!» появился в Севастополе 1 июля. Он предупреждает об угрозе удара баллистическими ракетами. Как уточнил губернатор, сигнал воздушной тревоги останется, а разница между ним и «Баллистикой!» — в количестве времени, которое есть у жителей города, чтобы отреагировать и уйти в безопасное место.

Развожаев пояснил, что угроза удара баллистическими ракетами практически не оставляет времени для маневров. «После поступления сигнала есть всего одна-две минуты, чтобы найти безопасное место и укрыться от кассетных суббоеприпасов или разлета осколков», — уточнил губернатор.

Новый сигнал оповещения решили ввести после атаки Вооруженных сил Украины на Севастополь 23 июня. Тогда украинские военные ударили пятью баллистическими ракетами ATACMS, их обломки и суббоеприпасы упали на местные пляжи. В результате погибли четыре человека, пострадали более 150.