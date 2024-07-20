В Севастополе объявили угрозу баллистических ракет на пять минут
В Севастополе объявили угрозу баллистических ракет, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.
«Баллистика! Срочно принять меры безопасности!» — призвал глава Севастополя.
Угроза действовала пять минут, после чего Развожаев написал об отмене сигнала.
Новый сигнал оповещения «Баллистика!» появился в Севастополе 1 июля. Он предупреждает об угрозе удара баллистическими ракетами. Как уточнил губернатор, сигнал воздушной тревоги останется, а разница между ним и «Баллистикой!» — в количестве времени, которое есть у жителей города, чтобы отреагировать и уйти в безопасное место.
Развожаев пояснил, что угроза удара баллистическими ракетами практически не оставляет времени для маневров. «После поступления сигнала есть всего одна-две минуты, чтобы найти безопасное место и укрыться от кассетных суббоеприпасов или разлета осколков», — уточнил губернатор.
Новый сигнал оповещения решили ввести после атаки Вооруженных сил Украины на Севастополь 23 июня. Тогда украинские военные ударили пятью баллистическими ракетами ATACMS, их обломки и суббоеприпасы упали на местные пляжи. В результате погибли четыре человека, пострадали более 150.
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