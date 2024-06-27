КНДР запустила почти 200 воздушных шаров с мусором в сторону Южной Кореи

В ночь на 27 июня КНДР отправила более 180 воздушных шаров с мусором в сторону Южной Кореи, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов. Это был третий запуск мусорных шаров подряд за неделю.

Около 70 воздушных шаров, в основном с небольшими кусочками бумаги, приземлились в Сеуле и северной части провинции Кенгидо в окрестностях столицы. Анализ извлеченного мусора показал, что он не содержит вредных веществ.

24, 25 и 26 июня КНДР отправляла в сторону Южной Кореи воздушные шары с мусором. 26 июня из-за налета мусорных шаров внутренние и международные рейсы были приостановлены или задержаны примерно на три часа. Запуски 27 июня стали седьмой подобной акцией с конца мая.

По словам представителей власти Южной Кореи, в некоторых воздушных шарах находили паразитов. «Многочисленные паразиты, такие как круглые черви, власоглавы и нитчатые черви, были обнаружены в почве, содержащейся в мусоре», — уточнило министерство объединения Сеула.

В Северной Корее заявляют, что таким образом отвечают на распространение пропагандистских листовок Южной Кореей аналогичным методом.

9 июня Южная Корея заявила о намерении возобновить вещание пропагандистских трансляций из громкоговорителей на границе с Северной Кореей. Жители приграничных районов КНДР смогут услышать K-pop, новости и другие южнокорейские передачи.

Сестра главы КНДР, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии страны Ким Ё Чжон заявила, что такие действия могут привести к очень опасной ситуации. По словам сестры Ким Чен Ына, Пхеньян не занимается «политическим подстрекательством», а действия Сеула могут привести к конфронтации.