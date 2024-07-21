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Военная операция на Украине ,  
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В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность

Гладков: в Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность
Сюжет
Военная операция на Украине

В Белгороде и районе, а также Шебекино и округе действует предупреждение о ракетной опасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Местных жителей попросили спуститься в подвал. Сигнал начал действовать в 4:15 мск, через десять минут его отменили.

При атаке беспилотника в Шебекино погиб 16-летний боксер
Политика

Приграничная Белгородская область регулярно подвергается обстрелам и атакам дронов со стороны ВСУ.

В частности, 20 июля в результате обстрела Шебекино пострадали семь человек. Вечером город снова попал под удар, повреждения зафиксировали в нескольких частных и многоквартирных домах, осколки снарядов также задели легковые автомобили. В результате атаки никто не пострадал.

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Вячеслав Гладков Белгородская область Военная операция на Украине Шебекино
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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