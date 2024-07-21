В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность

В Белгороде и районе, а также Шебекино и округе действует предупреждение о ракетной опасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Местных жителей попросили спуститься в подвал. Сигнал начал действовать в 4:15 мск, через десять минут его отменили.

Приграничная Белгородская область регулярно подвергается обстрелам и атакам дронов со стороны ВСУ.

В частности, 20 июля в результате обстрела Шебекино пострадали семь человек. Вечером город снова попал под удар, повреждения зафиксировали в нескольких частных и многоквартирных домах, осколки снарядов также задели легковые автомобили. В результате атаки никто не пострадал.