В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность
В Белгороде и районе, а также Шебекино и округе действует предупреждение о ракетной опасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
Местных жителей попросили спуститься в подвал. Сигнал начал действовать в 4:15 мск, через десять минут его отменили.
Приграничная Белгородская область регулярно подвергается обстрелам и атакам дронов со стороны ВСУ.
В частности, 20 июля в результате обстрела Шебекино пострадали семь человек. Вечером город снова попал под удар, повреждения зафиксировали в нескольких частных и многоквартирных домах, осколки снарядов также задели легковые автомобили. В результате атаки никто не пострадал.
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