При атаке беспилотника в Шебекино погиб 16-летний боксер

11 июля во двор дома с дрона было сброшено взрывное устройство, пятеро детей были ранены, сообщал Гладков. Позднее один из них, 16-летний подросток, умер в реанимации. Погиб боксер Иван Шальнев, сказали в Федерации бокса

В результате атаки беспилотника в городе Шебекино Белгородской области погиб 16-летний боксер Иван Шальнев. Об этом сообщается в телеграм-канале Федерация бокса России.

11 июля губернатор Вячеслав Гладков заявил, что в Шебекино во двор многоквартирного дома с беспилотника было сброшено взрывное устройство. По его словам, в результате пятеро детей получили ранения, двое находятся в тяжелом состоянии. 19 июля глава региона сообщил, что один из пострадавших, 16-летний подросток, скончался в реанимации. «На протяжении всей недели врачи боролись за жизнь 16-летнего мальчика. Подросток получил очень серьезные ранения, повредившие жизненно важные магистральные сосуды. Это привело к обширной кровопотере — 4 литра крови», — пояснил Гладков. Он рассказал, что мальчику дважды запускали остановившееся сердце, но спасти его не удалось.

По словам руководителя Федерации бокса Белгородской области Виталия Дунайцева, в день атаки Шальнев «был на тренировке, а вечером произошло несчастье». «Иван был воспитанником «Академии спорта», призером первенства Белгородской области по боксу. Только в этом году забрал документы из академии по окончании девятого класса», — рассказал Дунайцев.

Подростка похоронят в понедельник, 22 июня. Федерация бокса России выразила соболезнования родным и близким мальчика.