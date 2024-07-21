При атаке беспилотника в Шебекино погиб 16-летний боксер
В результате атаки беспилотника в городе Шебекино Белгородской области погиб 16-летний боксер Иван Шальнев. Об этом сообщается в телеграм-канале Федерация бокса России.
11 июля губернатор Вячеслав Гладков заявил, что в Шебекино во двор многоквартирного дома с беспилотника было сброшено взрывное устройство. По его словам, в результате пятеро детей получили ранения, двое находятся в тяжелом состоянии. 19 июля глава региона сообщил, что один из пострадавших, 16-летний подросток, скончался в реанимации. «На протяжении всей недели врачи боролись за жизнь 16-летнего мальчика. Подросток получил очень серьезные ранения, повредившие жизненно важные магистральные сосуды. Это привело к обширной кровопотере — 4 литра крови», — пояснил Гладков. Он рассказал, что мальчику дважды запускали остановившееся сердце, но спасти его не удалось.
По словам руководителя Федерации бокса Белгородской области Виталия Дунайцева, в день атаки Шальнев «был на тренировке, а вечером произошло несчастье». «Иван был воспитанником «Академии спорта», призером первенства Белгородской области по боксу. Только в этом году забрал документы из академии по окончании девятого класса», — рассказал Дунайцев.
Подростка похоронят в понедельник, 22 июня. Федерация бокса России выразила соболезнования родным и близким мальчика.
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