Гладков сообщил о втором за сутки обстреле Шебекино
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Шебекино в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
«В городе в результате прямых попаданий снарядов загорелись два частных дома и два легковых автомобиля. Пожарные расчеты занимаются тушением объектов», — написал Гладков
Кроме того, в четырех многоквартирных домах выбило стекла, фасады получили повреждения. Зафиксирован ущерб в трех частных домах, повреждены три автомобиля. В результате атаки никто не пострадал, добавил Гладков.
Украинские беспилотники ударили по селам Валуйского городского округа, сообщил губернатор.
В Старом Хуторе в результате атаки поврежден автомобиль и забор частного дома. В Новопетровке БПЛА сбросил боеприпас на легковой автомобиль, машина получила повреждения.
Днем 20 июля над Белгородской областью уничтожили два беспилотника самолетного типа, заявили в пресс-службе Минобороны. Дроны атаковали регион в период с 14:30 до 18:15 мск.
Приграничная Белгородская область регулярно подвергается обстрелам и атакам дронов со стороны ВСУ.
В частности, 20 июля в результате обстрела Шебекино пострадали семь человек. Четверо из них получили осколочные ранения после того, как снаряд ударил по территории промышленного предприятия. Еще одна женщина пострадала после прямого попадания снаряда в жилой многоквартирный дом. Раненых доставили в местную центральную районную больницу.
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