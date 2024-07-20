 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Гладков сообщил о втором за сутки обстреле Шебекино

Губернатор Гладков: Шебекино второй раз за сутки попал под обстрел
Сюжет
Военная операция на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Шебекино в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«В городе в результате прямых попаданий снарядов загорелись два частных дома и два легковых автомобиля. Пожарные расчеты занимаются тушением объектов», — написал Гладков

Кроме того, в четырех многоквартирных домах выбило стекла, фасады получили повреждения. Зафиксирован ущерб в трех частных домах, повреждены три автомобиля. В результате атаки никто не пострадал, добавил Гладков.

Украинские беспилотники ударили по селам Валуйского городского округа, сообщил губернатор.

В Старом Хуторе в результате атаки поврежден автомобиль и забор частного дома. В Новопетровке БПЛА сбросил боеприпас на легковой автомобиль, машина получила повреждения.

Днем 20 июля над Белгородской областью уничтожили два беспилотника самолетного типа, заявили в пресс-службе Минобороны. Дроны атаковали регион в период с 14:30 до 18:15 мск.


Гладков сообщил о 7 пострадавших при обстреле Шебекино
Политика

Приграничная Белгородская область регулярно подвергается обстрелам и атакам дронов со стороны ВСУ.

В частности, 20 июля в результате обстрела Шебекино пострадали семь человек. Четверо из них получили осколочные ранения после того, как снаряд ударил по территории промышленного предприятия. Еще одна женщина пострадала после прямого попадания снаряда в жилой многоквартирный дом. Раненых доставили в местную центральную районную больницу.

Главное для большого бизнеса
СберПро Исследование

Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня

СберПро Интересное

Трудности найма. Как подбирают  и удерживают производственный персонал

СберПро АПК

Как российские производители ищут путь к сердцу потребителя

СберПро Промышленность

Тренды производства  и торговли минеральными удобрениями

СберПро Интересное

Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации

СберПро Бизнес

На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности

СберПро Промышленность

Живой организм.  Кто и зачем развивает биотехнологии  в России

СберПро Интересное

Четыре кита цифровизации.  На что делают ставку компании-лидеры

СберПро Интересное

Фактор успеха.  От чего зависят результаты цифровой трансформации

СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды  в отраслях экономики

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Персоны
Военная операция на Украине Шебекино Белгородская область Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
Гладков сообщил о 7 пострадавших при обстреле Шебекино
Политика
Над Белгородской областью сбили три беспилотника
Политика
На территории всей Белгородской области объявили ракетную опасность
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 июля
EUR ЦБ: 96,04 (-0,06) Инвестиции, 19 июл, 17:32 Курс доллара на 20 июля
USD ЦБ: 88,02 (+0,15) Инвестиции, 19 июл, 17:32
Байден обсудил с фон дер Ляйен Украину и поздравил ее с переизбранием Политика, 23:06
Гладков сообщил о втором за сутки обстреле Шебекино Политика, 22:55
Нетаньяху заявил, что порт в Йемене использовался для поставок оружия Политика, 22:51
На Украине погиб поляк, участвовавший в боях на стороне ВСУ Политика, 22:46
Что такое синхротрон и зачем он нужен ученым РБК и Сбер, 22:12
«Динамо» впервые с 2001 года обыграло «Факел» Спорт, 22:07
ЦСКА и «Ростов» не забили друг другу голов в первом туре РПЛ Спорт, 22:02
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Гладков предупредил о взрывоопасных «колокольчиках» после обстрелов ВСУ Политика, 21:53
Microsoft назвала число компьютеров, затронутых глобальным сбоем Технологии и медиа, 21:45
Хуситы заявили о намерении отомстить Израилю за удар по порту Ходейда Политика, 21:26
Министр обороны Израиля назвал очевидным значение удара по Йемену Политика, 21:09
В Киеве снесли усадьбу Зеленских XIX века Общество, 20:51
«Страна» сообщила о взрывах в Николаеве Политика, 20:48
В Армении человек погиб при взрыве рядом с полигоном Минобороны Общество, 20:45