Гладков сообщил о 7 пострадавших при обстреле Шебекино

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Семь человек пострадали в результате обстрела ВСУ города Шебекино в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Ранены семь мирных жителей», — написал Гладков. По его словам, четверо из них получили осколочные ранения после того, как снаряд ударил по территории промышленного предприятия. Еще одна женщина пострадала после прямого попадания снаряда в жилой многоквартирный дом. Раненых доставили в Шебекинскую центральную районную больницу, им оказывают необходимую помощь.

Еще двоих, мужчину с ранениями руки и живота и женщину с баротравмой, бригада скорой помощи забрала в больницу № 2 города Белгорода.

Пострадала и местная инфраструктура. Так, в двух многоквартирных домах прямым попаданием снаряда выбило окна, повреждены стены, фасады и балконные плиты. «В одном из домов произошло возгорание газопровода, которое оперативно ликвидировано», — уточнил губернатор.

На территории промышленного предприятия повреждено производственное здание, а также проходная и «одна единица спецтехники». Кроме того, ущерб нанесен двум коммерческим объектам, четырем автомобилям и двум другим многоквартирным домам.

После начала специальной военной операции Белгородская область и ряд других российских регионов регулярно подвергаются атакам со стороны Украины. Так, утром 20 июля Минобороны сообщило о трех сбитых над областью беспилотниках, а ночью в регионе объявили ракетную опасность.