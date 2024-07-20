 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Гладков сообщил о 7 пострадавших при обстреле Шебекино

Сюжет
Военная операция на Украине

Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

Семь человек пострадали в результате обстрела ВСУ города Шебекино в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Ранены семь мирных жителей», — написал Гладков. По его словам, четверо из них получили осколочные ранения после того, как снаряд ударил по территории промышленного предприятия. Еще одна женщина пострадала после прямого попадания снаряда в жилой многоквартирный дом. Раненых доставили в Шебекинскую центральную районную больницу, им оказывают необходимую помощь.

На территории всей Белгородской области объявили ракетную опасность
Политика

Еще двоих, мужчину с ранениями руки и живота и женщину с баротравмой, бригада скорой помощи забрала в больницу № 2 города Белгорода.

Пострадала и местная инфраструктура. Так, в двух многоквартирных домах прямым попаданием снаряда выбило окна, повреждены стены, фасады и балконные плиты. «В одном из домов произошло возгорание газопровода, которое оперативно ликвидировано», — уточнил губернатор.

На территории промышленного предприятия повреждено производственное здание, а также проходная и «одна единица спецтехники». Кроме того, ущерб нанесен двум коммерческим объектам, четырем автомобилям и двум другим многоквартирным домам.

После начала специальной военной операции Белгородская область и ряд других российских регионов регулярно подвергаются атакам со стороны Украины. Так, утром 20 июля Минобороны сообщило о трех сбитых над областью беспилотниках, а ночью в регионе объявили ракетную опасность.

Главное для большого бизнеса
СберПро Исследование

Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня

СберПро Интересное

Трудности найма. Как подбирают  и удерживают производственный персонал

СберПро АПК

Как российские производители ищут путь к сердцу потребителя

СберПро Промышленность

Тренды производства  и торговли минеральными удобрениями

СберПро Интересное

Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации

СберПро Бизнес

На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности

СберПро Промышленность

Живой организм.  Кто и зачем развивает биотехнологии  в России

СберПро Интересное

Четыре кита цифровизации.  На что делают ставку компании-лидеры

СберПро Интересное

Фактор успеха.  От чего зависят результаты цифровой трансформации

СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды  в отраслях экономики

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Персоны
Белгородская область ВСУ Шебекино пострадавшие Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
Над Белгородской областью сбили три беспилотника
Политика
Гладков сообщил об атаке на четыре населенных пункта Белгородской области
Политика
Над Белгородской областью сбили беспилотник
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 июля
EUR ЦБ: 96,04 (-0,06) Инвестиции, 19 июл, 17:32 Курс доллара на 20 июля
USD ЦБ: 88,02 (+0,15) Инвестиции, 19 июл, 17:32
Военкомы помешали работе крупнейшего металлургического завода Украины Общество, 17:06
«Локомотив» победил новичка РПЛ в первом матче сезона Спорт, 17:00
Надаль впервые за два года вышел в финал турнира ATP Спорт, 16:39
Конкуренция и перенасыщение: как выделиться продавцу на маркетплейсах РБК И МТС Банк, 16:30
Мэр Краснодара приехал к протестующим из-за отключения света. Видео Общество, 16:24
В Петербурге произошел пожар в ТРЦ «Галерея» Общество, 16:19
В Испании задержали подозреваемых в хакерских атаках против стран НАТО Политика, 16:17
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Киеве заявили, что дата визита Трампа на Украину не определена Политика, 16:13
Сергей Пиняев стал автором первого гола сезона в РПЛ Спорт, 16:03
Умер шестикратный чемпион мира по снукеру Рэй Риардон Спорт, 15:58
Гладков сообщил о 7 пострадавших при обстреле Шебекино Политика, 15:53
В Турции россияне отравились газом в пятизвездочном отеле Общество, 15:44
Китай снизил объем импорта СПГ из России Экономика, 15:35
Суд арестовал сбившего силовиков жителя Дагестана Общество, 15:21