 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Володин прибыл с рабочим визитом на Кубу

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прибыл с рабочим визитом на Кубу, сообщает пресс-служба законодательного органа.

В Гаване пройдут переговоры Володина с председателем Национальной ассамблеи народной власти и Государственного совета Кубы Эстебаном Ласо Эрнандесом.

В состав российской делегации в рамках визита на Кубу вошли первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников, зампредседателя Думы Александр Бабаков, Владислав Даванков и Борис Чернышов, председатели думских комитетов: по энергетике Павел Завальный, по обороне Андрей Картаполов и другие, сообщает ТАСС.

Президент Никарагуа назвал преступными санкции против России
Политика

Ранее Володин провел встречу с президентом Никарагуа Даниэлем Ортегой в рамках визита в Манагуа. Спикер Госдумы в ходе переговоров с лидером страны назвал Никарагуа ключевым партнером Москвы в Латинской Америке.

Володин передал Ортеге письмо президента Владимира Путина. В послании российский лидер отметил, что партнерство двух стран динамично развивается и основывается на традициях дружбы и взаимного уважения.

Президент Никарагуа в беседе с Володиным назвал инициаторов введения санкций против России бандитами. Ортега также отметил, что страны НАТО усугубляют конфликт на Украине.

Главное для большого бизнеса
СберПро Исследование

Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня

СберПро Интересное

Трудности найма. Как подбирают  и удерживают производственный персонал

СберПро АПК

Как российские производители ищут путь к сердцу потребителя

СберПро Промышленность

Тренды производства  и торговли минеральными удобрениями

СберПро Интересное

Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации

СберПро Бизнес

На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности

СберПро Промышленность

Живой организм.  Кто и зачем развивает биотехнологии  в России

СберПро Интересное

Четыре кита цифровизации.  На что делают ставку компании-лидеры

СберПро Интересное

Фактор успеха.  От чего зависят результаты цифровой трансформации

СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды  в отраслях экономики

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Персоны
Вячеслав Володин Куба Латинская Америка Госдума
Вячеслав Володин фото

Вячеслав Володин

политик, спикер Госдумы
4 февраля 1964 года
Материалы по теме
Президент Никарагуа назвал преступными санкции против России
Политика
Путин в письме Ортеге отметил дух партнерства между Россией и Никарагуа
Политика
На Кубе стало возможно расплатиться картами «Мир»
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 июля
EUR ЦБ: 96,04 (-0,06) Инвестиции, 19 июл, 17:32 Курс доллара на 20 июля
USD ЦБ: 88,02 (+0,15) Инвестиции, 19 июл, 17:32
Власти Венесуэлы введут сухой закон в дни выборов президента Политика, 05:10
CNN сообщил о намеках Зеленского на готовность к переговорам с Россией Политика, 04:42
Власти США рекомендовали американцам не посещать Бангладеш Политика, 04:40
В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность Политика, 04:34
В Госэнергонадзоре обвинили Житомирскую область в невыключении света Политика, 04:09
МКБ подал иск к Euroclear на 11,4 млрд руб. Финансы, 03:59
Володин прибыл с рабочим визитом на Кубу Политика, 03:52
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
При пожаре на станции техобслуживания в Саратове пострадал человек Общество, 03:31
В Киеве прошел митинг в поддержку демобилизации военнослужащих Политика, 03:18
На подступах к Киеву сработала ПВО Политика, 03:11
Трамп охарактеризовал Маска как выдающегося человека Политика, 02:38
При атаке беспилотника в Шебекино погиб 16-летний боксер Политика, 02:27
На юге Ливана прогремели взрывы после ударов Израиля Политика, 02:10
Трамп пришел на первый митинг после покушения без белой повязки на ухе Политика, 01:56