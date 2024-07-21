Володин прибыл с рабочим визитом на Кубу

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прибыл с рабочим визитом на Кубу, сообщает пресс-служба законодательного органа.

В Гаване пройдут переговоры Володина с председателем Национальной ассамблеи народной власти и Государственного совета Кубы Эстебаном Ласо Эрнандесом.

В состав российской делегации в рамках визита на Кубу вошли первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников, зампредседателя Думы Александр Бабаков, Владислав Даванков и Борис Чернышов, председатели думских комитетов: по энергетике Павел Завальный, по обороне Андрей Картаполов и другие, сообщает ТАСС.

Ранее Володин провел встречу с президентом Никарагуа Даниэлем Ортегой в рамках визита в Манагуа. Спикер Госдумы в ходе переговоров с лидером страны назвал Никарагуа ключевым партнером Москвы в Латинской Америке.

Володин передал Ортеге письмо президента Владимира Путина. В послании российский лидер отметил, что партнерство двух стран динамично развивается и основывается на традициях дружбы и взаимного уважения.

Президент Никарагуа в беседе с Володиным назвал инициаторов введения санкций против России бандитами. Ортега также отметил, что страны НАТО усугубляют конфликт на Украине.