Президент Никарагуа назвал преступными санкции против России
Инициаторы введения санкций против России являются бандитами, заявил президент Никарагуа Даниэль Ортега на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным в Манагуа. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.
«Они (страны Запада — РБК) не понимают, что их преступные действия в сфере экономики и финансов ослабляют не только их самих, но и весь мир», — сказал Ортега.
Президент страны также отметил, что страны НАТО усугубляют конфликт на Украине. Альянс не сможет одержать победу в зоне боевых действий, считает Ортега.
Лидер Никарагуа заявил о солидарности республики с Россией.
«Мы всегда следовали за лидерством России <...>. Это дало нам силы противостоять и победить в войне, которую нам навязали США», — заявил Ортега.
Володин находится в Манагуа с рабочим визитом. Председатель Госдумы в ходе переговоров с Ортегой назвал Никарагуа ключевым партнером Москвы в Латинской Америке. По словам Володина, Никарагуа за короткое время удалось выстроить диалог с ветвями власти в России.
Володин также передал президенту Никарагуа письмо президента Владимира Путина. В послании российский лидер отметил, что партнерство двух стран динамично развивается и основывается на традициях дружбы и взаимного уважения. Стороны реализуют крупные проекты в различных сферах, отметил Путин.
Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня
Трудности найма. Как подбирают и удерживают производственный персонал
Тренды производства и торговли минеральными удобрениями
Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации
На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности
Живой организм. Кто и зачем развивает биотехнологии в России
Четыре кита цифровизации. На что делают ставку компании-лидеры
Фактор успеха. От чего зависят результаты цифровой трансформации