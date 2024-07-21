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Политика ,  
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Президент Никарагуа назвал преступными санкции против России

Президент Никарагуа Ортега: санкции против России являются преступными

Инициаторы введения санкций против России являются бандитами, заявил президент Никарагуа Даниэль Ортега на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным в Манагуа. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.

«Они (страны Запада — РБК) не понимают, что их преступные действия в сфере экономики и финансов ослабляют не только их самих, но и весь мир», — сказал Ортега.

Президент страны также отметил, что страны НАТО усугубляют конфликт на Украине. Альянс не сможет одержать победу в зоне боевых действий, считает Ортега.

Лидер Никарагуа заявил о солидарности республики с Россией.

«Мы всегда следовали за лидерством России <...>. Это дало нам силы противостоять и победить в войне, которую нам навязали США», — заявил Ортега.

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Володин находится в Манагуа с рабочим визитом. Председатель Госдумы в ходе переговоров с Ортегой назвал Никарагуа ключевым партнером Москвы в Латинской Америке. По словам Володина, Никарагуа за короткое время удалось выстроить диалог с ветвями власти в России.

Володин также передал президенту Никарагуа письмо президента Владимира Путина. В послании российский лидер отметил, что партнерство двух стран динамично развивается и основывается на традициях дружбы и взаимного уважения. Стороны реализуют крупные проекты в различных сферах, отметил Путин.

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Никарагуа Россия санкции Вячеслав Володин
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Вячеслав Володин

политик, спикер Госдумы
4 февраля 1964 года
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