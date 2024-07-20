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Политика ,  
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Путин отметил дух партнерства в отношениях России и Никарагуа

Партнерство России и Никарагуа динамично развивается и основывается на традициях дружбы и взаимного уважения, говорится в послании президента Владимира Путина президенту Никарагуа Даниэлю Ортеге. Письмо лидеру страны передал спикер Госдумы Вячеслав Володин, сообщает пресс-служба Госдумы.

«Отношения между Россией и Никарагуа <...> динамично развиваются в духе стратегического партнерства. Реализуются крупные совместные проекты в различных сферах», — говорится в послании Путина.

По словам президента, координация усилий Москвы и Манагуа в международных делах дает «хорошую отдачу».

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Володин находится в Манагуа с рабочим визитом. В столице Никарагуа он встретился с президентом республики Ортегой и вице-президентом Росарио Мурильо.

Председатель Госдумы в рамках встречи с лидером страны назвал Никарагуа ключевым партнером Москвы в Латинской Америке. По словам Володина, Никарагуа за короткое время удалось выстроить диалог с законодательной и исполнительной властью России.

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Владимир Путин Вячеслав Володин Никарагуа Россия Даниэль Ортега
Вячеслав Володин фото

Вячеслав Володин

политик, спикер Госдумы
4 февраля 1964 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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