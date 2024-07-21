Sky News узнал о проблемах в работе врачей Британии из-за сбоя Windows
В Великобритании нарушения работы медицинских учреждений страны из-за глобального сбоя в операционной системе Windows продолжатся на следующей неделе, сообщил телеканалу Sky News представитель Национальной службы здравоохранения Великобритании.
«В некоторых регионах могут сохраняться перебои вплоть до следующей недели, особенно в работе врачей общей практики», — сообщил представитель службы.
В больницах работают над повторным бронированием приемов пациентов, отметил он.
В работе национальной фармацевтической ассоциации страны также наблюдаются сбои, их будут фиксировать до конца выходных, сообщает Sky News. В ассоциации попросили граждан проявить терпение.
19 июля в работе облачной платформы Microsoft Azure произошел масштабный сбой, который повлек проблемы в том числе в работе авиакомпаний, аэропортов, банков и медицинских систем. России проблема массово не коснулась. Компания Microsoft объявила о блокировке доступа к своим облачным сервисам на территории России еще в марте 2024 года.
О приостановке полетов из-за масштабного сбоя объявили крупнейшие американские авиакомпании American Airlines, United Airlines, Delta Airlines и Frontier Airlines. Крупнейшая турецкая авиакомпания Turkish Airlines тоже сообщила о глобальном сбое, вызвавшем проблемы с бронированием билетов и регистрацией.
Поставщик решений по безопасности компания CrowdStrike подтвердила связь между глобальными сбоями и обновлением ее ПО. Компания находится в процессе отката этого обновления по всему миру.
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