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Sky News узнал о проблемах в работе врачей Британии из-за сбоя Windows

В Великобритании нарушения работы медицинских учреждений страны из-за глобального сбоя в операционной системе Windows продолжатся на следующей неделе, сообщил телеканалу Sky News представитель Национальной службы здравоохранения Великобритании.

«В некоторых регионах могут сохраняться перебои вплоть до следующей недели, особенно в работе врачей общей практики», — сообщил представитель службы.

В больницах работают над повторным бронированием приемов пациентов, отметил он.

В работе национальной фармацевтической ассоциации страны также наблюдаются сбои, их будут фиксировать до конца выходных, сообщает Sky News. В ассоциации попросили граждан проявить терпение.

Произошел глобальный сбой систем Windows
Технологии и медиа
Фото:Ingram Images / Global Look Press

19 июля в работе облачной платформы Microsoft Azure произошел масштабный сбой, который повлек проблемы в том числе в работе авиакомпаний, аэропортов, банков и медицинских систем. России проблема массово не коснулась. Компания Microsoft объявила о блокировке доступа к своим облачным сервисам на территории России еще в марте 2024 года.

О приостановке полетов из-за масштабного сбоя объявили крупнейшие американские авиакомпании American Airlines, United Airlines, Delta Airlines и Frontier Airlines. Крупнейшая турецкая авиакомпания Turkish Airlines тоже сообщила о глобальном сбое, вызвавшем проблемы с бронированием билетов и регистрацией.

Поставщик решений по безопасности компания CrowdStrike подтвердила связь между глобальными сбоями и обновлением ее ПО. Компания находится в процессе отката этого обновления по всему миру.

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Теги
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