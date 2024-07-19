Минцифры назвало урок для России после глобального сбоя Windows

Аэропорты в разных частях мира предупредили о задержках из-за массового сбоя, но Россию сбой не затронул: Росавиация объяснила это внедрением отечественных программ, а Минцифры напомнило о значимости импортозамещения

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Глобальный сбой систем Windows демонстрирует необходимость отказа от иностранного программного обеспечения на критических объектах, заявили РБК в Минцифры.

«Ситуация с Microsoft в очередной раз показывает значимость импортозамещения иностранного ПО, в первую очередь — на объектах критической информационной инфраструктуры», — сказал представитель министерства.

Российские аэропорты не сообщали о сбоях вслед за глобальными сообщениями о проблемах, отметили в Минцифры.

Росавиация сообщила о штатной работе российских аэропортов и авиакомпаний, полеты выполняются по расписанию. «Организации отечественной гражданской авиации еще несколько лет назад стали внедрять в свою работу российское специализированное программное обеспечение. Процесс импортозамещения в отрасли продолжается», — добавил представитель ведомства Антон Кореняко.

Этим утром в разных странах мира произошел глобальный сбой в работе облачной платформы Microsoft Azure — облачной платформе компании Microsoft, которая позволяет выполнять приложения и хранить данные на серверах, расположенных в распределенных дата-центрах.

Сбой стал причиной проблем в работе American Airlines, United Airlines, Delta Airlines и Frontier Airlines и других авиакомпаний, аэропортов Сиднея, Берлина, Гамбурга, Лондона, Кишинева, Мадрида, и других, а также банков и медицинских систем. Британский телеканал Sky News прервал вещание, в Израиле сбой затронул некоторые больницы, а также почтовую службу и некоторые новостные агентства.

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