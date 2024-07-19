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Технологии и медиа ,  
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В работе авиакомпаний по всему миру произошел массовый сбой

В работе авиакомпаний в США, ЕС, Австралии и других стран произошел массовый сбой, что может быть связано со сбоем в работе операционной системы Windows у пользователей по всему миру, сообщают Reuters, Forbes и The Economic Times и CNN.

В частности, о приостановке полетов из-за сбоя уже объявили крупнейшие американские авиакомпании American Airlines, United Airlines, Delta Airlines и Frontier Airlines. Крупнейшая турецкая авиакомпания Turkish Airlines также сообщила о глобальном сбое, вызвавшем проблемы с бронированием билетов и регистрацией.

Как сообщает CNN, причиной отмены и задержек рейсов стал сбой в работе облачной платформы для хранения данных Microsoft Azure.

Azure — это платформа облачных вычислений, предоставляющая услуги по созданию, развертыванию и управлению приложениями и службами.

Материал дополняется.

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Авторы
Илья Пламенев Илья Пламенев
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