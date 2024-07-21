Глава СК поручил проверить закрытие дел напавшего на депутата в Самаре

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о прекращении уголовных дел, которые были заведены в отношении одного из обвиняемых в покушении на убийство депутата Госдумы Михаила Матвеева и его водителя в Самаре. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

В СМИ появились публикации о том, что фигурант уголовного дела о нападении на Матвеева ранее трижды привлекался к уголовной ответственности за грабеж и кражи, но преследование мужчины было прекращено, отметили в СК.

«Глава ведомства поручил и.о. руководителя следственного управления по Самарской области Алексею Колбасину изучить основания принятых решений и о результатах доложить в центральный аппарат СК», — говорится в сообщении ведомства.

18 июля Матвеев рассказал, что во время проезда по набережной в Самаре стал свидетелем нападения мигрантов на местного жителя. Депутат от КПРФ вместе с водителем заступился за мужчину, после чего получил удар по голове. По словам депутата, у него рассечена кожа, а у его водителя сломана ключица. Нападавших вскоре задержали.

Следственный комитет возбудил дело по ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса — хулиганство, по которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Затем глава ведомства Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать дело на ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 — покушение на убийство.

Самарский районный суд арестовал троих подозреваемых в нападении. Среди них — 19-летний уроженец Таджикистана Некруз Бахиров и Мурод Мусуров, который приехал из Узбекистана. Также под стражу отправили 16-летнего жителя Самары.