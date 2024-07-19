Глава СК решил переквалифицировать дело о нападении мигрантов на депутата
Председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать дело заведенное после нападения мигрантов на депутата Госдумы от КПРФ Михаила Матвеева, в дело о покушении на убийство, сообщила пресс-служба СК.
Изначально было возбуждено дело по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство). По ней максимальное наказание предусмотрено в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Задержаны трое подозреваемых, один из них — несовершеннолетний. СК намерен ходатайствовать о их заключении под стражу.
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