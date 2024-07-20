Суд арестовал самарского подростка по делу о нападении на депутата

По делу о нападении на депутата Госдумы Матвеева задержали 16-летнего самарца, а также уроженцев Таджикистана и Узбекистана. Фигурантов арестовали

Михаил Матвеев (Фото: matveevkomment / Telegram)

Самарский районный суд арестовал 16-летнего подростка, одного из фигурантов дела о нападении на депутата Госдумы от КПРФ Михаила Матвеева, передает 63.ru.

Изначально сообщалось, что Матвеева атаковали трое мигрантов, но позже стало известно, что один из нападавших — несовершеннолетний житель Самары. Мать подростка просила о домашнем аресте, адвокат — о приобщении к делу дипломов и наград, среди которых были благодарности из школы и свидетельство об участии в конкурсе «Русский медвежонок». Суд отправил его под стражу на месяц и 19 дней.

На этот же срок в СИЗО отправили еще двух фигурантов — 19-летнего уроженца Таджикистана Некруза Бахирова и Мурода Мусурова, который приехал из Узбекистана.

Матвеев 18 июля рассказывал, что, когда ехал по набережной в Самаре, стал свидетелем нападения мигрантов на местного жителя. Депутат заступился за мужчину, после чего получил удар по голове. По словам парламентария, у него рассечена кожа, а у его водителя сломана ключица. Нападавших вскоре задержали.

Следственный комитет возбудил дело по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство), по которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Затем глава ведомства Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать его на покушение на убийство (ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК).