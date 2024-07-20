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Военная операция на Украине ,  
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На Украине сообщили о повреждении железной дороги в Харьковской области

«Укржелдороги»: в Харьковской области повреждена железнодорожная инфраструктура
Сюжет
Военная операция на Украине

В Харьковской области Украины в результате ночных ударов повреждена железнодорожная инфраструктура, сообщила пресс-служба «Укржелдороги».

Повреждения получили здания, подвижной состав, а также контактная сеть на выезде из Харькова. Вследствие этого движение двух поездов, которые должны были выполнять рейс в Киев, было приостановлено. Часть пассажиров оставили ожидать возобновления движения, часть отвезли в украинскую столицу на микроавтобусах.

Позднее компания сообщила, что движение для поездов, направлявшихся в Киев, восстановлено, однако ремонтные работы продолжаются.

По данным «Укржелдороги», поезда, следовавшие в направлении Краматорска, все еще ожидают разрешения на проезд. В компании предупредили, что эти рейсы, а также обратный — из Краматорска, будут прибывать «со значительной задержкой».

«Укрэнерго» сообщило о повреждении энергообъектов в трех областях
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На протяжении всей ночи на 20 июля в Харьковской области была объявлена воздушная тревога. Режим опасности вводили и в украинских других регионах.

«Укрэнерго» утром сообщило о повреждении объектов энергетики в Черниговской, Сумской и Полтавской областях. 

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Теги
Украина железная дорога Харьковская область поезда
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