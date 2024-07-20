В Киеве прогремели взрывы
В Киеве прогремели взрывы, сообщают ТСН и «Страна».
Оба издания сообщили о взрывах около 01:08 мск. Мэр города Виталий Кличко заявил, что работают средства ПВО.
Через несколько минут в городе объявили воздушную тревогу.
По данным каналов, отслеживающих оповещения о воздушной тревоге, она также объявлена в Полтавской, Киевской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях Украины, и в одном из районов Днепропетровской области.
Ранее в ночь на 20 июля взрывы также прозвучали в Полтавской области, один из них раздался в окрестностях Миргорода, где расположен военный аэродром Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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