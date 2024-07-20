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Военная операция на Украине ,  
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В Киеве прогремели взрывы

Сюжет
Военная операция на Украине
Взрывы прозвучали около 01:08 мск, мэр города Виталий Кличко сообщил о работе ПВО. Ранее взрывы прозвучали в Полтавской области. Минобороны России подчеркивает, что удары наносят только по военным и энергетическим объектам Украины

В Киеве прогремели взрывы, сообщают ТСН и «Страна».

Оба издания сообщили о взрывах около 01:08 мск. Мэр города Виталий Кличко заявил, что работают средства ПВО.

Через несколько минут в городе объявили воздушную тревогу.

В Полтавской области прогремели взрывы
Политика

По данным каналов, отслеживающих оповещения о воздушной тревоге, она также объявлена в Полтавской, Киевской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях Украины, и в одном из районов Днепропетровской области.

Ранее в ночь на 20 июля взрывы также прозвучали в Полтавской области, один из них раздался в окрестностях Миргорода, где расположен военный аэродром Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Киев Воздушная тревога Украина взрывы
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