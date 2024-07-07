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Минобороны опубликовало кадры уничтожения двух пусковых установок зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot и радиолокационной станции Giraffe Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Южное в Одесской области. Удары по ним нанес оперативно-тактический комплекс «Искандер».

Система Patriot была разработана в 1963 — 1976 годы американской оборонной компанией Raytheon. В США такие комплексы приняты на вооружение в 1984 году. Их можно применять как в качестве средства противовоздушной обороны (ПВО), так и противоракетной обороны (ПРО).

Батарея Patriot обычно состоит из пяти—восьми пусковых установок с четырьмя ракетами на каждой, радиолокационного комплекса, а также пункта управления. США и Германия поставляют такие системы Украине. Минобороны России неоднократно отчитывалось об уничтожении Patriot. Так, в середине мая ударом гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в Киеве были уничтожены пять пусковых установок, заявляли в российском военном ведомстве.

РЛС Gіraffe AMB (Agіle Multі Beam) была разработана в 1997 году шведской Erіcsson Mіcrowave Systems AB. В 2006 году данное подразделение Erіcsson было продано SAAB Mіcrowave Systems. Одна такая РЛС может одновременно выполнять функции командного пункта и целеуказания.

Москва осуждает любые поставки вооружений Киеву. Власти России заявляют, что такие действия лишь затягивают конфликт, но не могут решить его исхода.