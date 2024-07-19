Минобороны объявило о взятии Юрьевки под Нью-Йорком
Населенный пункт Юрьевка взят под контроль в ДНР военнослужащими группировки войск «Центр», сообщило Министерство обороны. Этот населенный пункт расположен неподалеку от поселка Нью-Йорк (Новгородское).
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