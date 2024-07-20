Над Белгородской областью сбили три беспилотника
Средства ПВО сбили три украинских дрона над Белгородской областью, сообщило Минобороны в телеграм-канале.
Беспилотники были перехвачены в период с 9:30 до 10:15 мск.
В ночь на 20 июля в регионе объявляли ракетную опасность. Вечером накануне глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле города Шебекино, в результате которого пострадали три человека.
В тот же день под удар ВСУ в регионе попали еще четыре населенных пункта. В селе Терезовка была ранена женщина.
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