Гладков сообщил об атаке на четыре населенных пункта Белгородской области

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В Белгородской области четыре населенных пункта подверглись атакам ВСУ, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. Речь идет о Шебекинском и Грайворонском городских округах, а также о Борисовском и Краснояружском районах.

В Шебекинском городском округе ВСУ атаковали в село Терезовка. Там от упавшего боеприпаса пострадала женщина. Она получила баротравму, ей оказывают необходимую помощь. Повреждены окна и фасад частного дома.

В Грайворонском городском округе дрон атаковал село Козинка. Беспилотник повредил гараж и припаркованный в нем автомобиль.

В Борисовском районе из-за дрона-камикадзе в хуторе Климовое полностью сгорел нежилой дом, у другой частной постройки выбило окна, поврежден фасад здания.

Обстрелу также подверглось село Демидовка в Краснояружском районе. Там в результате атаки повреждены линия электропередачи, частные домовладения и кровля соцобъекта.

После начала специальной военной операции Белгородская область и ряд других регионов России регулярно подвергаются атакам со стороны Украины. Так, 18 июля после атаки украинских дронов в селах Черемошное и Березовка Белгородской области пострадали двое местных жителей. В тот же день беспилотник атаковал движущийся автомобиль в селе Отрадное под Белгородом, в результате чего пострадали три человека.