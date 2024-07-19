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Военная операция на Украине ,  
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Гладков сообщил об атаке на четыре населенных пункта Белгородской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В Белгородской области четыре населенных пункта подверглись атакам ВСУ, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. Речь идет о Шебекинском и Грайворонском городских округах, а также о Борисовском и Краснояружском районах.

В Шебекинском городском округе ВСУ атаковали в село Терезовка. Там от упавшего боеприпаса пострадала женщина. Она получила баротравму, ей оказывают необходимую помощь. Повреждены окна и фасад частного дома.

Гладков сообщил о двух пострадавших при атаках дронов ВСУ
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В Грайворонском городском округе дрон атаковал село Козинка. Беспилотник повредил гараж и припаркованный в нем автомобиль.

В Борисовском районе из-за дрона-камикадзе в хуторе Климовое полностью сгорел нежилой дом, у другой частной постройки выбило окна, поврежден фасад здания.

Обстрелу также подверглось село Демидовка в Краснояружском районе. Там в результате атаки повреждены линия электропередачи, частные домовладения и кровля соцобъекта.

После начала специальной военной операции Белгородская область и ряд других регионов России регулярно подвергаются атакам со стороны Украины. Так, 18 июля после атаки украинских дронов в селах Черемошное и Березовка Белгородской области пострадали двое местных жителей. В тот же день беспилотник атаковал движущийся автомобиль в селе Отрадное под Белгородом, в результате чего пострадали три человека.

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Белгородская область Вячеслав Гладков атака ВСУ пострадавший
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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