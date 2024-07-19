Три человека пострадали при повторном обстреле Шебекино

В белгородском городе Шебекино три мирных жителя пострадали при повторном обстреле, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, женщину с травматической ампутацией левой кисти госпитализировали в городскую больницу Белгорода. Еще двоих мужчин бойцы самообороны доставили в районную больницу, у одного пострадавшего осколочное ранение плеча, у второго — осколочные ранения руки, ноги, туловища и головы. Врачи оказывают раненым необходимую помощь.

В результате прямых попаданий снарядов в городе загорелись два частных дома, уточнил Гладков. Он добавил, что пожары уже потушены. Еще в двух частных домовладениях выбиты окна, посечена кровля и заборы. Осколки посекли четыре автомобиля и перебили линии электропередачи, из-за чего часть города временно остается без света, отметил губернатор.

Вечером 19 июля четыре населенных пункта Белгородской области подверглись атакам Вооруженных сил Украины, в том числе Шебекинский городской округ. В селе Терезовка в результате удара ранена женщина, ее с баротравмой доставили в клиническую больницу.

С начала российской военной операции на Украине приграничные регионы регулярно попадают под обстрелы и подвергаются атакам беспилотников.