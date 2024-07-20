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Военная операция на Украине ,  
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На территории всей Белгородской области объявили ракетную опасность

Сюжет
Военная операция на Украине

На территории всей Белгородской области объявили ракетную опасность, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Он призвал жителей спуститься в подвал и оставаться там до получения сигнала об отбое ракетной опасности.

Гладков сообщил об атаке на четыре населенных пункта Белгородской области
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

После начала военной операции на Украине приграничные российские регионы регулярно попадают под обстрелы и атаки беспилотников со стороны ВСУ.

Днем 16 июля в Белгороде, Шебекино и окрестностях этих двух городов также объявили ракетную опасность. Она продлилась десять минут.

Вечером 19 июля в белгородском городе Шебекино три мирных жителя пострадали при обстреле. По словам Гладкова, женщину с травматической ампутацией левой кисти госпитализировали в городскую больницу Белгорода. Еще двоих мужчин бойцы самообороны доставили в районную больницу, у одного пострадавшего осколочное ранение плеча, у второго — осколочные ранения руки, ноги, туловища и головы.

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Вячеслав Гладков ракетная опасность Белгородская область
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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