На территории всей Белгородской области объявили ракетную опасность, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Он призвал жителей спуститься в подвал и оставаться там до получения сигнала об отбое ракетной опасности.

После начала военной операции на Украине приграничные российские регионы регулярно попадают под обстрелы и атаки беспилотников со стороны ВСУ.

Днем 16 июля в Белгороде, Шебекино и окрестностях этих двух городов также объявили ракетную опасность. Она продлилась десять минут.

Вечером 19 июля в белгородском городе Шебекино три мирных жителя пострадали при обстреле. По словам Гладкова, женщину с травматической ампутацией левой кисти госпитализировали в городскую больницу Белгорода. Еще двоих мужчин бойцы самообороны доставили в районную больницу, у одного пострадавшего осколочное ранение плеча, у второго — осколочные ранения руки, ноги, туловища и головы.