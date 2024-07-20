На территории всей Белгородской области объявили ракетную опасность
На территории всей Белгородской области объявили ракетную опасность, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
Он призвал жителей спуститься в подвал и оставаться там до получения сигнала об отбое ракетной опасности.
После начала военной операции на Украине приграничные российские регионы регулярно попадают под обстрелы и атаки беспилотников со стороны ВСУ.
Днем 16 июля в Белгороде, Шебекино и окрестностях этих двух городов также объявили ракетную опасность. Она продлилась десять минут.
Вечером 19 июля в белгородском городе Шебекино три мирных жителя пострадали при обстреле. По словам Гладкова, женщину с травматической ампутацией левой кисти госпитализировали в городскую больницу Белгорода. Еще двоих мужчин бойцы самообороны доставили в районную больницу, у одного пострадавшего осколочное ранение плеча, у второго — осколочные ранения руки, ноги, туловища и головы.
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