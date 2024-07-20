Смоленский губернатор сообщил о сбитом дроне
Силы ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбили беспилотник над Смоленской областью, сообщил глава региона Василий Анохин.
Он уточнил, что дрон перехватили в Смоленском районе. При падении обломков никто не пострадал, разрушений нет, написал губернатор.
Минобороны ранее сообщило, что в ночь на 20 июля было уничтожено 27 дронов, из которых 26 — над Ростовской областью, один — над Смоленской.
Ростовский губернатор Василий Голубев рассказал, что при атаке никто не пострадал.
После начала военной операции на Украине приграничные российские регионы регулярно попадают под обстрелы и подвергаются атакам дронов. Власти Смоленской области, которая на западе граничит с Белоруссией, также периодически сообщают о сбитых беспилотниках.
Ночью 28 июня девять украинских дронов-камикадзе пытались атаковать военный объект в регионе, их сбили над Починковским районом. 22 июня Анохин сообщил о попытке двух беспилотников атаковать военный объект в Смоленском районе, дроны также удалось перехватить.
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