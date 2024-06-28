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Военная операция на Украине ,  
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Смоленский губернатор сообщил о попытке атаки дронов на военный объект

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Военная операция на Украине
Атака девяти украинских дронов-камикадзе была отражена над Починковским районом, уточнил Василий Анохин

Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что девять украинских дронов-камикадзе пытались атаковать военный объект, силы ПВО и средства РЭБ отразили атаку над Починковским районом.

По предварительной информации, в результате падения обломков никто не постраал, разрушений также нет.

«Уважаемые смоляне, прошу сохранять спокойствие и не вести съемку для размещения в сети Интернет действий ПВО ВС РФ», — написал он в телеграм-канале.

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Утром 22 июня Анохин сообщал о попытке двух беспилотников атаковать военный объект в Смоленском районе. О каком именно объекте идет речь, он не уточнял. По его словам, атака была отбита. В ночь на 23 июня силы ПВО сработали над Смоленском и Ярцево, атака также была отражена, заявлял губернатор.

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