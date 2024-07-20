На Шри-Ланке объяснили правила ведения бизнеса для иностранцев

Поверенный Амза: россияне могут вести бизнес на Шри-Ланке, но не как туристы

Власти Шри-Ланки не возражают против того, чтобы россияне вели бизнес на острове в том случае, если они пребывают в стране не в качестве туристов. Об этом «РИА Новости» заявил временный поверенный Шри-Ланки в России Пакир Амза.

«Цель вашего въезда должна соответствовать заявленной. Более того, на Шри-Ланке нет такого правила, что иностранцы не могут заниматься бизнесом. Есть определенные правила, которым они должны следовать», — пояснил он.

Амза подчеркнул, что проблем при ведении бизнеса не возникнет, если соблюдать местные законы. Он отметил, что это касается как россиян и других иностранцев, так и самих ланкийцев.

«Очевидно, что, если вы едете в страну как турист, то вы не должны заниматься в ней бизнесом», — добавил он.

В апреле власти Шри-Ланки заявили, что создадут горячую линию, чтобы отслеживать российских и украинских туристов, которые ведут бизнес на южных курортах страны, злоупотребляя своими туристическими визами. Ланкийские иммиграционные службы ранее сообщили о жалобах на россиян и украинцев, ведущих нелегальный бизнес, нанимающих иностранцев и использующих методы оплаты услуг через местные системы.

С ноября 2023 года Шри-Ланка ввела бесплатный визовый режим для граждан семи стран, в том числе России. Проект был запущен «в качестве пилотной программы по восстановлению туристической отрасли». Режим должен был действовать до конца марта 2024 года, однако ланкийские власти продлили его действие сначала на месяц, а затем на неопределенный срок.