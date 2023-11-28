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В Шри-Ланке вступило в силу решение о выдаче бесплатных виз россиянам

Власти Шри-Ланки начали выдачу бесплатных виз россиянам
Новый визовый режим ввели для граждан Китая, Индии, Индонезии, России, Таиланда, Малайзии и Японии до 31 марта 2024 года. Проект запустили «в качестве пилотной программы по восстановлению туристической отрасли»
Виды Шри-Ланки
Виды Шри-Ланки (Фото: Rebecca Conway / Getty Images)

Решение властей Шри-Ланки о выдаче бесплатных виз гражданам семи стран, в том числе россиянам, вступило в силу. Постановление опубликовано на официальном новостном портале правительства страны.

Новый визовый режим ввели «с немедленным вступлением» для граждан Китая, Индии, Индонезии, России, Таиланда, Малайзии и Японии до 31 марта 2024 года.

Проект запустили «в качестве пилотной программы по восстановлению туристической отрасли».

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Фото:Mark Kolbe / Getty Images

Гражданам перечисленных стран будет необходимо подать заявку на электронную визу до прибытия. Туристам разрешено 30-дневное пребывание в стране. С даты первого прибытия в Шри-Ланку в течение 30 дней разрешен двукратный въезд.

В середине октября правительство Шри-Ланки одобрило выдачу бесплатных виз россиянам и гражданам еще шести стран.

Ранее оформление ланкийской визы обходилось россиянам в $50–60, или 3050 руб. в зависимости от способа обращения за документом. Дети до 12 лет получали визу бесплатно. Подать заявку на визу можно было электронно через специальный портал, по прибытии и при личном обращении в посольство в Москве.

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Теги
Шри-Ланка визы россияне туризм
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