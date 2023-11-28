В Шри-Ланке вступило в силу решение о выдаче бесплатных виз россиянам

Новый визовый режим ввели для граждан Китая, Индии, Индонезии, России, Таиланда, Малайзии и Японии до 31 марта 2024 года. Проект запустили «в качестве пилотной программы по восстановлению туристической отрасли»

Виды Шри-Ланки (Фото: Rebecca Conway / Getty Images)

Решение властей Шри-Ланки о выдаче бесплатных виз гражданам семи стран, в том числе россиянам, вступило в силу. Постановление опубликовано на официальном новостном портале правительства страны.

Новый визовый режим ввели «с немедленным вступлением» для граждан Китая, Индии, Индонезии, России, Таиланда, Малайзии и Японии до 31 марта 2024 года.

Проект запустили «в качестве пилотной программы по восстановлению туристической отрасли».

Гражданам перечисленных стран будет необходимо подать заявку на электронную визу до прибытия. Туристам разрешено 30-дневное пребывание в стране. С даты первого прибытия в Шри-Ланку в течение 30 дней разрешен двукратный въезд.

В середине октября правительство Шри-Ланки одобрило выдачу бесплатных виз россиянам и гражданам еще шести стран.

Ранее оформление ланкийской визы обходилось россиянам в $50–60, или 3050 руб. в зависимости от способа обращения за документом. Дети до 12 лет получали визу бесплатно. Подать заявку на визу можно было электронно через специальный портал, по прибытии и при личном обращении в посольство в Москве.