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Шри-Ланка на месяц решила продлить выдачу бесплатных виз россиянам

Шри-Ланка на месяц решила продлить бесплатный визовый режим для россиян
Изначально пилотный проект по бесплатной выдаче виз россиянам и гражданам еще шести стран действовал до 31 марта. Власти Шри-Ланки решили продлить его еще на месяц. Виза для других иностранцев стоит $50–60
Фото: Rebecca Conway / Getty Images
Фото: Rebecca Conway / Getty Images

Шри-Ланка продлила до 30 апреля инициативу по бесплатной выдаче виз для граждан семи стран, включая Россию, сообщил в Х (бывший Twitter) глава Минтуризма страны Харин Фернандо.

«Пилотный проект бесплатных виз для семи стран будет продлен до 30 апреля 2024 года, окончательное решение по проекту будет принято в течение следующих нескольких недель», — сообщил он.

Запущенный в прошлом ноябре с целью восстановления туристической отрасли проект действовал до 31 марта. 1 апреля посольство Шри-Ланки в России сообщило, что теперь визы станут платными: нужно получить либо электронное разрешение (ETA — стоит $50 и оплачивается картами иностранных банков), либо оформить визу в аэропорту за $60.

В рамках пилотного проекта заявка на ETA подается онлайн бесплатно, иностранцы получают право находиться на Шри-Ланке 30 дней с возможностью двукратного въезда с даты первоначального прибытия.

Помимо россиян бесплатно оформлять визу могут граждане Китая, Индии, Индонезии, Таиланда, Малайзии и Японии.

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Фото:Chamila Karunarathne / EPA / ТАСС

В начале марта ланкийские власти призвали находящихся в стране в течение длительного времени россиян и украинцев либо за деньги продлить визы, либо уехать. Бесплатный визовый режим действовал около двух лет, его ввели в том числе из-за отсутствия авиасообщения России и Украины с островом (сейчас эти проблемы сняты). По данным Коломбо, с февраля 2022-го на Шри-Ланке находятся 300–400 граждан этих двух стран.

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Российское посольство на острове в феврале обратилось к постоянно проживающим там россиянам с предложением «рассмотреть возможность возвращения на родину» из-за участившихся инцидентов с участием граждан России. Одним из них стал эпизод, когда персонал отеля домогался до россиянок, после чего произошла драка с участием гражданина России, который проживает на Шри-Ланке на постоянной основе.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Шри-Ланка Визовый режим туризм
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