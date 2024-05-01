Шри-Ланка продлила выдачу бесплатных виз россиянам на неопределенный срок
Посольство России в Шри-Ланке получило ноту о продлении бесплатного визового режима для российских туристов, сообщил ТАСС заведующий консульским отделом дипмиссии Александр Ивин.
«Пока неясно, станет ли этот пилотный проект постоянно действующим и когда», — отметил он.
Шри-Ланка также не стала отменять выдачу бесплатных виз туристам из Китая, Индии, Индонезии, Таиланда, Малайзии и Японии.
С ноября 2023 года Шри-Ланка ввела бесплатный визовый режим для граждан семи стран, в том числе России. Проект был запущен «в качестве пилотной программы по восстановлению туристической отрасли», режим должен был действовать до конца марта 2024 года.
Однако 1 апреля Шри-Ланка продлила инициативу по бесплатной выдаче виз еще на месяц. В Минтуризма страны пообещали принять окончательное решение по проекту «в течение следующих нескольких недель».
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