Шри-Ланка продлила выдачу бесплатных виз россиянам на неопределенный срок

Фото: Paula Bronstein / Getty Images

Посольство России в Шри-Ланке получило ноту о продлении бесплатного визового режима для российских туристов, сообщил ТАСС заведующий консульским отделом дипмиссии Александр Ивин.

«Пока неясно, станет ли этот пилотный проект постоянно действующим и когда», — отметил он.

Шри-Ланка также не стала отменять выдачу бесплатных виз туристам из Китая, Индии, Индонезии, Таиланда, Малайзии и Японии.

С ноября 2023 года Шри-Ланка ввела бесплатный визовый режим для граждан семи стран, в том числе России. Проект был запущен «в качестве пилотной программы по восстановлению туристической отрасли», режим должен был действовать до конца марта 2024 года.

Однако 1 апреля Шри-Ланка продлила инициативу по бесплатной выдаче виз еще на месяц. В Минтуризма страны пообещали принять окончательное решение по проекту «в течение следующих нескольких недель».