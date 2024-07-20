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Талибы уничтожили все катапульты для переправки наркотиков в Афганистане

Посол сообщил об уничтожении талибами всех катапульт для переправки наркотиков

Участники движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) уничтожили все катапульты с тетивой в Афганистане, с помощью которых ранее удавалось переправлять наркотики через границу, сообщил ТАСС посол России в стране Дмитрий Жирнов.

По его словам, в приграничье с Ираном и Пакистаном стояли катапульты, с помощью которых «наркодельцы забрасывали наркотики своим сообщникам через границу». Жирнов пояснил, что такая катапульта была размером с виселицу и имела натянутую между перекладинами резиновую пращу — «своего рода символы того свергнутого талибами марионеточного прозападного режима, при котором Афганистан был превращен в мировую фабрику героина».

«Несколько контрабандистов закладывали груз в «тетиву» и отбегали с горки метров на десять вниз, чтобы натянуть посильнее. Летело далеко. Больше таких машин нет. Талибы нашли их и разломали», — уточнил посол.

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Фото:Nava Jamshidi / Getty Images

В 2022 году директор департамента новых вызовов и угроз российского МИДа Владимир Тарабрин заявил, что за 20 лет военного присутствия США и международной коалиции производство опиатов в Афганистане возросло в 40 раз. По его словам, из-за блокировки активов Афганистана западными странами производство наркотиков и культивация опийного мака стали чуть ли не единственными источниками дохода для афганцев.

В конце мая 2024 года МИД и Минюст России предложили президенту Владимиру Путину убрать движение «Талибан» из списка запрещенных организаций. Министр иностранных дел Сергей Лавров объяснил, что на такой шаг нужно пойти, поскольку движение является реальной властью в Афганистане. Талибы захватили власть в стране в августе 2021 года после вывода американских войск.

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Теги
Афганистан Талибан опиум опиумный мак наркотики посольство
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