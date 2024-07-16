Ракетная опасность в Белгороде и Шебекино продлилась десять минут

Фото: Антон Вергун / ТАСС

Ракетную опасность объявили в Белгороде, Шебекино и окрестностях этих двух городов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности», — рекомендовал глава Белгородской области.

Через десять минут ракетную опасность отменили.

После начала военной операции на Украине приграничные российские регионы регулярно попадают под обстрелы и атаки беспилотников со стороны ВСУ.

Утром 16 июля Шебекино подвергся обстрелу со стороны Украины. Пострадали три мужчины, у одного осколочное ранение ноги, у второго — проникающее ранение грудной клетки, у третьего — оскольчатый перелом челюсти. Удары повредили остекление в двух многоквартирных домах Шебекино, в нескольких квартирах есть внутренние повреждения. Под обстрел попали энергетический объект и линии газо- и электроснабжения, из-за чего в городе частично отсутствовало электричество.

В ночь на 16 июля ракетную опасность объявили на территории всей Белгородской области. Ее отменили через 20 минут.