Ракетная опасность в Белгороде и Шебекино продлилась десять минут
Ракетную опасность объявили в Белгороде, Шебекино и окрестностях этих двух городов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности», — рекомендовал глава Белгородской области.
Через десять минут ракетную опасность отменили.
После начала военной операции на Украине приграничные российские регионы регулярно попадают под обстрелы и атаки беспилотников со стороны ВСУ.
Утром 16 июля Шебекино подвергся обстрелу со стороны Украины. Пострадали три мужчины, у одного осколочное ранение ноги, у второго — проникающее ранение грудной клетки, у третьего — оскольчатый перелом челюсти. Удары повредили остекление в двух многоквартирных домах Шебекино, в нескольких квартирах есть внутренние повреждения. Под обстрел попали энергетический объект и линии газо- и электроснабжения, из-за чего в городе частично отсутствовало электричество.
В ночь на 16 июля ракетную опасность объявили на территории всей Белгородской области. Ее отменили через 20 минут.
Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня
Трудности найма. Как подбирают и удерживают производственный персонал
Тренды производства и торговли минеральными удобрениями
Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации
На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности
Живой организм. Кто и зачем развивает биотехнологии в России
Четыре кита цифровизации. На что делают ставку компании-лидеры
Фактор успеха. От чего зависят результаты цифровой трансформации