В Одессе произошли взрывы

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В Одессе прогремели взрывы, сообщил мэр города Геннадий Труханов.

Глава города призвал местных жителей оставаться в укрытиях. В 20:06 (совпадает с московским временем) в Одесской области объявили воздушную тревогу, об этом написал глава областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер. Через 12 минут предупреждение отменили, спустя 20 минут сирены вновь включили.

Всего воздушная тревога объявлена в семи регионах Украины. Ночью и днем в Одессе неоднократно включали оповещение о возможной атаке.

В регионе регулярно сообщают о взрывах и повреждениях инфраструктуры. Ночью и утром 15 июля в Одесской области фиксировали взрывы. 10 июля в областном центре произошли поломки в порту, повреждения получили складские помещения и грузовой автотранспорт, сообщил глава военной администрации региона Олег Кипер. В тот же день о повреждениях инфраструктуры заявили власти Ровенской и Харьковской областей.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.