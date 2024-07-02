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Военная операция на Украине ,  
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Экс-спикер ВВС Украины подтвердил потери при ударе по аэродрому

Экс-спикер ВВС Украины Игнат: при ударе по аэродрому в Миргороде имеются потери
Сюжет
Военная операция на Украине

После удара российских военных по украинскому военному аэродрому в Миргороде Полтавской области Вооруженные силы Украины понесли потери техники, рассказал бывший спикер Военно-воздушных сил страны Юрий Игнат в своем Facebook (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России).

1 июля Минобороны России сообщило, что военные ударили по самолетам ВВС Украины «на открытой стоянке», в результате чего повреждения получила как сама техника, так и инфраструктура военного аэродрома.

Газета «Известия» опубликовала видео работы разведчиков и ракетчиков по скоплению авиатехники ВСУ. По данным издания, операторы разведывательных дронов несколько дней наблюдали за перегоном техники на аэродроме в Миргороде, и после того, как там скопилось существенное число самолетов, по нему ударили баллистической ракетой «Искандер-М».

«Это война, и, к сожалению, не без потерь техники. Это я применительно к вражескому удару по аэродрому Миргород», — отметил Игнат. Он добавил, что «удар там был» и есть потери, но ВВС Украины делает все возможное, чтобы предотвращать атаки.

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Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

9 июня в Миргороде прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги. Российское Минобороны неоднократно отчитывалось об ударах по аэродрому.

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