В Полтавской области Украины произошел взрыв
В Полтавской области в районе города Кременчуг прогремел взрыв, сообщает «Суспільне» со ссылкой на местных жителей. ТСН и «РБК Украина» также пишут о взрыве в Кременчугской общине.
В регионе объявлена воздушная тревога.
Вечером 17 июля и в ночь на 18 июля режим воздушной опасности дважды вводили по территории всей Украины. Власти Киева сообщали о взрывах и работе ПВО в городе.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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