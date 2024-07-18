В Полтавской области Украины произошел взрыв

В Полтавской области в районе города Кременчуг прогремел взрыв, сообщает «Суспільне» со ссылкой на местных жителей. ТСН и «РБК Украина» также пишут о взрыве в Кременчугской общине.

В регионе объявлена воздушная тревога.

Вечером 17 июля и в ночь на 18 июля режим воздушной опасности дважды вводили по территории всей Украины. Власти Киева сообщали о взрывах и работе ПВО в городе.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.