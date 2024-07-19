В Алуште из-за аварии полностью пропало электричество
Алушта полностью лишилась электричества из-за аварии на высоковольтных линиях в районе Ялты, сообщила глава администрации города Галина Огнева в своем телеграм-канале.
«За Ялтой произошла авария на высоковольтных линиях. Обесточен весь алуштинский муниципалитет. Ведутся ремонтные работы», — написала Огнева.
19 июля графики отключения электричества из-за увеличения нагрузки в энергосистеме южной части России ввели в Запорожской, Херсонской и Ростовской областях. Ограничения также коснулись Крыма и территории Донецкой народной республики.
Графики ограничения подачи электроэнергии начали вводить на юге страны после того, как 16 июля на Ростовской АЭС под действием автоматики отключился один из энергоблоков.
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