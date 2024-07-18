В Ростовской области в третий день подряд ограничили электроснабжение

На фоне жары до 39 градусов и перегрузки оборудования в Ростовской области решили вновь ввести графики временных отключений электроэнергии. Электроснабжение в регионе ограничивают уже третий день подряд

Фото: Елена Майорова / Global Look Press

В Ростовской области вновь ввели графики временных отключений электроэнергии из-за экстремального роста температуры (до +39 и выше) и перегрузки оборудования, сообщается в телеграм-канале АО «Донэнерго».

Как уточнил оператор, временные отключения потребителей электрической мощности введены с целью недопущения выхода оборудования из строя и предотвращения аварийной ситуации в энергосистеме Юга в энергосистеме региона. При нормализации электрических режимов электроснабжение потребителей будет незамедлительно восстановлено.

16 июля один из энергоблоков Ростовской АЭС отключился под действием автоматики из-за неполадок на турбогенераторе. После этого проблемы с электричеством возникли как в Ростовской области, так и в Ставропольском крае, Краснодарском крае, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Крыму и Севастополе.

К утру 17 июля электроснабжение на юге России было восстановлено, однако в Минэнерго предупредили, что риски ввода графиков ограничения энергоснабжения на юге России остаются. В тот же день губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что из-за перегрузки высоковольтной линии в регионе вводятся графики временного отключения. Замглавы Минэнерго Евгений Грабчак уточнял, дефицит электроснабжения на юге России в среднесрочной перспективе составит 900 МВт.