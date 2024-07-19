Несколько городов в ДНР остались без воды из-за перебоев в электричестве
В связи с аварийным отключением электроэнергии в ДНР несколько объектов водоснабжения оказались обесточены, в связи с чем была прекращена подача воды в Енакиево, Торез, Шахтерск, Снежное, Кировское, Ждановка, говорится в сообщении Минстроя республики.
«Городскими администрациями будет осуществляться подвоз воды. После возобновления электроснабжения, восстановление водоснабжения и заполнение системы займет 1 -2 дня», — заявили в региональном министерстве.
Позже там уточнили, что из-за нестабильного энергоснабжения, вызванного аномальной жарой, полностью остановлена работа насосных станций на предприятии «Вода Донбасса».
Baza при этом писала, что подача воды в ДНР остановилась из-за прорыва на трубопроводе «Дон — Донбасс». По данным телеграм-канала, днем 17 июля неизвестный перекрыл задвижку и отломал штурвал, а уже через 10–15 минут произошел гидроудар, и трубу разорвало в самом уязвимом месте. Источники Baza назвали две версии произошедшего: диверсия, либо «месть» кого-то из субподрядчиков или рабочих за неуплату.
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