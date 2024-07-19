«Аэрофлот» сообщил о штатной работе на фоне глобального сбоя

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» продолжает штатную работу по всем маршрутам своей сети, сообщила пресс-служба перевозчика.

«Все производственные и коммерческие информационные системы «Аэрофлота» работают в штатном режиме по всей маршрутной сети», — говорится в сообщении.

В авиакомпании отметили, что глобальный IТ-сбой не отразился на ее работе. Рейсы выполняются по расписанию, подчеркнули в «Аэрофлоте».

Ранее Росавиация сообщила, что все российские авиакомпании выполняют полеты в штатном режиме на фоне глобального сбоя.

Так, о нормальной работе сообщали Azur Air и S7.

Утром 19 июля в разных странах мира произошел глобальный сбой в работе облачной платформы Microsoft Azure. Он повлек проблемы в работе авиакомпаний, аэропортов, банков и медицинских систем. По всему миру наблюдается сбой в работе устройств с системой Windows. России проблема массово не коснулась.

Эксперты связывают сбой с установленными системами защиты CrowdStrike — это система безопасности, блокирующая кибератаки. Компания CrowdStrike подтвердила наличие связи между обновлением ее ПО и сбоями в работе Windows.