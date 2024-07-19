«Аэрофлот» сообщил о штатной работе на фоне глобального сбоя
Крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» продолжает штатную работу по всем маршрутам своей сети, сообщила пресс-служба перевозчика.
«Все производственные и коммерческие информационные системы «Аэрофлота» работают в штатном режиме по всей маршрутной сети», — говорится в сообщении.
В авиакомпании отметили, что глобальный IТ-сбой не отразился на ее работе. Рейсы выполняются по расписанию, подчеркнули в «Аэрофлоте».
Ранее Росавиация сообщила, что все российские авиакомпании выполняют полеты в штатном режиме на фоне глобального сбоя.
Так, о нормальной работе сообщали Azur Air и S7.
Утром 19 июля в разных странах мира произошел глобальный сбой в работе облачной платформы Microsoft Azure. Он повлек проблемы в работе авиакомпаний, аэропортов, банков и медицинских систем. По всему миру наблюдается сбой в работе устройств с системой Windows. России проблема массово не коснулась.
Эксперты связывают сбой с установленными системами защиты CrowdStrike — это система безопасности, блокирующая кибератаки. Компания CrowdStrike подтвердила наличие связи между обновлением ее ПО и сбоями в работе Windows.
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