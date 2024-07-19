Авиакомпания из России сообщила о штатной работе на фоне глобального сбоя
«На текущий момент все наши сервисы работают штатно», — сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании AZUR air
РБК направил запросы в авиакомпании «Аэрофлот», «Победа», Nordwind, «Уральские Авиалинии», S7 Airlines.
В Домодедово также заявили, что сбои в работе Microsoft не затронули аэропорт и компания готова предложить партнерам использование резервной системы «Астра».
Утром 19 июля в работе облачной платформы Microsoft Azure произошел масштабный сбой, который повлек проблемы в том числе в работе авиакомпаний, аэропортов, банков и медицинских систем. России проблема массово не коснулась.
По словам эксперта в области информационной безопасности Алексея Лукацкого, сбой вызван с установленными системами защиты Crowdstrike, однако Россию эта проблема не затронула, так как в стране практически нет решений этой компании. В марте 2024 года компания Microsoft объявила о блокировке доступа к своим облачным сервисам на территории России.
Компания CrowdStrike подтвердила наличие связи между обновлением ее ПО и сбоями в работе Windows.
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