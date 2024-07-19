Росавиация сообщила о штатных полетах авиакомпаний России на фоне сбоя

Фото: Андрей Любимов / РБК

Российские авиакомпании выполняют полеты в штатном режиме на фоне глобального сбоя, сообщила Росавиация. Там указали, что полеты выполняются по расписанию.

«Организации отечественной гражданской авиации еще несколько лет назад стали внедрять в свою работу российское специализированное программное обеспечение», — сообщили в ведомстве.

Там добавили, что «процесс импортозамещения в отрасли продолжается».

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