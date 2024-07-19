S7 заявила о работе в штатном режиме на фоне глобального сбоя Windows

Фото: Soeren Stache / DPA / Global Look Press

Глобальный сбой в операционной системе Windows не сказался на работе авиакомпании S7 Airline, сообщили РБК в пресс-службе перевозчика.

«В настоящий момент все IT-сервисы S7 Airlines работают в штатном режиме», — говорится в сообщении.

РБК направил запросы в авиакомпании «Аэрофлот», «Победа», Nordwind, «Уральские авиалинии».

Авиакомпания AZUR Air также сообщила о штатной работе на фоне глобального сбоя.

Утром 19 июля в работе облачной платформы Microsoft Azure произошел масштабный сбой, который повлек проблемы в том числе в работе авиакомпаний, аэропортов, банков и медицинских систем. России проблема массово не коснулась: компания Microsoft объявила о блокировке доступа к своим облачным сервисам на территории России еще в марте 2024 года.

О приостановке полетов из-за масштабного сбоя уже объявили крупнейшие американские авиакомпании American Airlines, United Airlines, Delta Airlines и Frontier Airlines. Крупнейшая турецкая авиакомпания Turkish Airlines тоже сообщила о глобальном сбое, вызвавшем проблемы с бронированием билетов и регистрацией.

Поставщик решений по безопасности компания CrowdStrike подтвердила связь между глобальными сбоями и обновлением ее ПО. Сейчас компания находится в процессе отката этого обновления по всему миру.