S7 заявила о работе в штатном режиме на фоне глобального сбоя Windows
Глобальный сбой в операционной системе Windows не сказался на работе авиакомпании S7 Airline, сообщили РБК в пресс-службе перевозчика.
«В настоящий момент все IT-сервисы S7 Airlines работают в штатном режиме», — говорится в сообщении.
РБК направил запросы в авиакомпании «Аэрофлот», «Победа», Nordwind, «Уральские авиалинии».
Авиакомпания AZUR Air также сообщила о штатной работе на фоне глобального сбоя.
Утром 19 июля в работе облачной платформы Microsoft Azure произошел масштабный сбой, который повлек проблемы в том числе в работе авиакомпаний, аэропортов, банков и медицинских систем. России проблема массово не коснулась: компания Microsoft объявила о блокировке доступа к своим облачным сервисам на территории России еще в марте 2024 года.
О приостановке полетов из-за масштабного сбоя уже объявили крупнейшие американские авиакомпании American Airlines, United Airlines, Delta Airlines и Frontier Airlines. Крупнейшая турецкая авиакомпания Turkish Airlines тоже сообщила о глобальном сбое, вызвавшем проблемы с бронированием билетов и регистрацией.
Поставщик решений по безопасности компания CrowdStrike подтвердила связь между глобальными сбоями и обновлением ее ПО. Сейчас компания находится в процессе отката этого обновления по всему миру.
Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня
Трудности найма. Как подбирают и удерживают производственный персонал
Тренды производства и торговли минеральными удобрениями
Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации
На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности
Живой организм. Кто и зачем развивает биотехнологии в России
Четыре кита цифровизации. На что делают ставку компании-лидеры
Фактор успеха. От чего зависят результаты цифровой трансформации