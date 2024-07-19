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Выборы президента США ,  
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Трамп заявил, что в случае победы восстановит отношения с Ким Чен Ыном

Сюжет
Выборы президента США
Ким Чен Ын
Ким Чен Ын (Фото: KCNA / Reuters)

Кандидат в президенты США Дональд Трамп на национальном съезде Республиканской партии заявил, что в случае переизбрания на пост главы государства наладит отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Трансляцию выступления политика вел The Sunday Times.

Трамп напомнил, что, будучи президентом, сумел «поладить» с северокорейским лидером и в результате добился временного прекращения КНДР ракетных испытаний.

«Приятно ладить с человеком, у которого много ядерного оружия. Я думаю, он скучает по мне, если хотите знать правду», — отметил политик.

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Трамп и северокорейский лидер встречались дважды, в 2018 и 2019 годах, причем республиканец стал первым действующим президентом США, посетившим Северную Корею. Тем не менее по итогам тех переговоров не было достигнуто никаких значимых договоренностей, лидеры двух стран обошлись лишь короткой декларацией. При президентстве Джо Байдена отношения США с КНДР вновь обострились.

Вашингтон за последние годы неоднократно обвинял Северную Корею в нагнетании напряженности на Корейском полуострове, а также в якобы поставках оружия России. И Москва, и Пхеньян это отрицали. Вместе с тем Ким Чен Ын выражал поддержку действиям Москвы в связи с конфликтом на Украине. Он также призывал армии двух стран «крепче сплотиться для защиты мира».

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Дональд Трамп Ким Чен Ын КНДР США международные отношения
Чен Ын Ким фото

Чен Ын Ким

политик
8 января 1982 года
Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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