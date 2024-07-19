В Якутии пропал вертолет с четырьмя людьми на борту

В Якутии пропал вертолет Robinson, на его борту находились пилот и три пассажира, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

На вертолете Robinson R44II сработал аварийный радиомаяк около 0:40 19 июля по местному времени (18:40 18 июля по мск), уточнили в ведомстве. Там добавили, что в поисковой операции задействуют самолеты авиакомпании «Полярные авиалинии».

Следователи завели дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта — ст. 263 Уголовного кодекса.

«РИА Новости» со ссылкой на главк МЧС по республике пишет, что вертолет пропал в 80 км от села Чагда.

В конце июня в Амурской области разбился вертолет Robinson R-66. На его борту находились три пассажира и пилот, они погибли. Вертолет принадлежал частной компании. Он вылетел с площадки лесопромышленного комплекса и исчез с радаров, писали «Известия».