При крушении частного вертолета в Тверской области погибли два пилота

В Тверской области при крушении частного вертолета погибли два человека

Неподалеку от поселка Вязовец Кесовогорского района Тверской области жесткую посадку совершил вертолет Robinson-66, есть пострадавшие, сообщает региональное управление МЧС.

К месту происшествия направили 22 человека и шесть единиц техники.

Как рассказали ТАСС в экстренных службах, при крушении погибли пилот и пассажир частного вертолета. Среди причин крушения рассматриваются техническая неисправность и ошибка пилотирования.

По данным телеграм-канала Mash, вертолет разбился в поле примерно в 300 м от дороги при взлете. На борту были два брата, управлявший судном — 54-летний Александр Курылев — был заслуженным мастером спорта по самолетному спорту.

В начале ноября в Костромской области потерпел крушение санитарный вертолет Ми-8, перевозивший 67-летнего пациента с инфарктом миокарда из города Шарья. Всего на борту было пять человек — сам пациент, двое пилотов и двое фельдшеров. Пациент погиб при посадке, экипаж и медики выжили, их эвакуировали с места аварии.

В пресс-службе «Росавиации» рассказали РБК, что повлиять на полет вертолета могли сложные метеорологические условия. По данным областного управления МЧС, в Костромской области в день аварии шел небольшой дождь, ветер дул со скоростью 5–10 м/с. Местные власти сообщали о плохой видимости, из-за нее на базу вернули поисковый вертолет. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности (ст. 263 УК).