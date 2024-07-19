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Политика ,  
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В Госдепе заявили, что проследят за решениями России по ядерным ракетам

Вашингтон будет следить за решениями России по размещению ядерных ракет, заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепа Ведант Пател.

Так он ответил на слова замглавы российского МИДа Сергея Рябкова, который допустил, что Москва разместит ракеты «в том числе с ядерным вооружением» в ответ на появление американских дальнобойных ракет в Германии.

«Конечно, любая риторика, касающаяся применения ядерных боеголовок, вызывает обеспокоенность, и мы продолжим уделять этому большое внимание», — цитирует его ТАСС.

Шольц исключил конфронтацию России с НАТО из-за планов США по ракетам
Политика
Премьер-министр Японии Фумио Кисида и канцлер Германии Олаф Шольц

Вашингтон и Берлин на саммите НАТО объявили о планах разместить американские ракеты на немецкой территории в 2026 году. Речь идет о крылатых ракетах Tomahawk, SM-6 и гиперзвуковых ракетах. Канцлер Германии Олаф Шольц исключил эскалацию конфликта на Украине и конфронтацию России с НАТО из-за планов США по размещению ракет.

Президент Владимир Путин предупреждал о зеркальном ответе в случае размещения американских ракет средней и меньшей дальности в каком-либо регионе мира.

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