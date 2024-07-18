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Военная операция на Украине ,  
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Над Белгородской областью сбили беспилотник

Минобороны: над Белгородской областью сбили беспилотник
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщила пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.

Атаку дрона пресекли около 20:30 мск.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал, что при ударе украинских БПЛА по селам Черемошное и Березовка пострадали два человека.

Гладков сообщил о двух пострадавших при атаках дронов ВСУ
Политика

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам и атакам БПЛА со стороны Украины. 18 июля украинский дрон атаковал движущийся автомобиль в селе Отрадное. В результате машина загорелась, три человека пострадали. Ночью беспилотники атаковали семь населенных пунктов региона. В поселках зафиксировали материальный ущерб, о пострадавших не сообщали.

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Теги
Минобороны Военная операция на Украине Белгородская область
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