Над Белгородской областью сбили беспилотник
Средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщила пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.
Атаку дрона пресекли около 20:30 мск.
Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал, что при ударе украинских БПЛА по селам Черемошное и Березовка пострадали два человека.
Белгородская область регулярно подвергается обстрелам и атакам БПЛА со стороны Украины. 18 июля украинский дрон атаковал движущийся автомобиль в селе Отрадное. В результате машина загорелась, три человека пострадали. Ночью беспилотники атаковали семь населенных пунктов региона. В поселках зафиксировали материальный ущерб, о пострадавших не сообщали.
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