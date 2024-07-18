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Военная операция на Украине ,  
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Машина с женщиной за рулем загорелась после атаки дрона под Белгородом

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Vvgladkov / Telegram
Фото: Vvgladkov / Telegram

Украинский дрон атаковал движущийся автомобиль в селе Отрадное под Белгородом, в результате чего машина загорелась, три человека пострадали. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«ВСУ атаковали с помощью FPV-дрона село Отрадное Белгородского района. Дрон атаковал движущийся по селу автомобиль, за рулем которого находилась женщина. В результате взрыва машина врезалась в забор частного домовладения и загорелась», — написал Гладков в телеграм-канале.

По его словам, женщина не пострадала, но три человека, которые во время атаки были рядом, получили ранения. Среди пострадавших мужчина с осколочными ранениями грудной клетки и ноги, женщина и 17-летний парень с ушибами.

Сам автомобиль в результате атаки сгорел, один частный дом и еще одна машина повреждены, добавил глава региона.

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

С начала военной операции от атак Украины на Белгородскую область погибли более 200 человек, рассказал Гладков 16 июля текущего года. Число пострадавших за этот период, по его словам, достигло свыше 1,1 тыс. человек.

Кроме того, с 15 июля из-за атак украинских военных в Белгородской области ограничен доступ в 14 населенных пунктов в Шебекинском, Грайворонском, Белгородском, Борисовском и Краснояружском районах.

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Теги
Персоны
Белгородская область Вячеслав Гладков дроны беспилотники машина Пожар
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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