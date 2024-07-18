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Военная операция на Украине ,  
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Гладков сообщил о двух пострадавших при атаках дронов ВСУ

Глава Белгородской области Гладков: в селах при атаках БПЛА пострадали двое
Сюжет
Военная операция на Украине

Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

Украинские беспилотники ударили по селам Черемошное и Березовка Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Рядом с селом Черемошное в результате сброса взрывного устройства с беспилотника пострадал тракторист, которого рабочие на собственном транспорте доставили в Октябрьскую районную больницу», — написал глава области.

Пострадавшего с несколькими осколочными ранениями доставили в городскую больницу № 2 областного центра. Медики оказали раненому помощь и отпустили на амбулаторное лечение, добавил Гладков.

В Березовке при ударе дрона-камикадзе по административному зданию женщина получила ушибы и ссадины. Помощь пострадавшей оказали врачи Борисовской ЦРБ. Атакованный беспилотником административный комплекс получил повреждения — в здании выбило окна, пробило крышу.

Машина с женщиной за рулем загорелась после атаки дрона под Белгородом
Политика
Фото:Vvgladkov / Telegram

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам и атакам БПЛА со стороны Украины. 18 июля украинский дрон атаковал движущийся автомобиль в селе Отрадное. В результате машина загорелась, три человека пострадали. Ночью беспилотники атаковали семь населенных пунктов региона. В поселках зафиксировали материальный ущерб, о пострадавших не сообщали.

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Персоны
Военная операция на Украине Вячеслав Гладков Белгородская область беспилотники
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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