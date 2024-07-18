Украинские дроны атаковали семь населенных пунктов в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

В селе Старый Хутор Валуйского городского округа при ударе беспилотника повредило один дом и два легковых автомобиля. В том же округе в районе хутора Михайловка дрон-камикадзе атаковал комбайн, в результате машина получила повреждения.

В Грайворонском городском округе атакам подверглись три села. В селе Козинка два беспилотника повредили два частных дома. В Мокрой Орловке дрон сбросил два взрывных устройства, в результате на территории частного дома загорелись стройматериалы. В селе Новостроевка-Первая беспилотник сбросил взрывчатку на автомобиль, он полностью сгорел.

Два FPV-дрона также атаковали населенные пункты в Шебекинском городском округе. В селе Вознесеновка повреждения получил частный дом, еще один частный дом был полностью разрушен в результате атаки на село Муром.

По предварительной информации, при ударах никто из мирных жителей не пострадал, уточнил губернатор.

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников со стороны Украины.

Вечером накануне, 17 июля, ВСУ обстреляли Шебекино, в результате ранения получили три человека. Днем в тот же день украинский дрон атаковал легковушку у хутора Церковный в Белгородском районе. Молодая семейная пара, находившаяся в машине, погибла.